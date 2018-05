publié le 23/05/2018 à 18:07

Les Français, champions d'Europe du départ en vacances d'été ! C'est ce qui ressort du 18e baromètre annuel européen de vacances réalisée par Ipsos pour Europ Assistance et publié par Le Parisien ce mercredi 23 mai. On y apprend ainsi que 69% des Français s'apprêtent à prendre des congés cet été, un chiffre jamais atteint depuis 2012. L'an dernier, ils étaient 65% à vouloir partir.



Surtout, ce chiffre place la France devant tous les autres pays européens, devant l'Autriche, la Suisse et le Royaume-Uni, où 66% de leurs habitant ont émis le souhait de partir en vacances.

La majeure partie des foyers interrogés ont choisi la France comme destination (57%), et comptent rallier le bord de mer à 61%. 23% d'entre eux opteront pour un circuit de plusieurs destinations, quand 21% préfèrent la campagne. Enfin, la montagne séduit 18% des foyers, contre 15% pour la ville.

L'Espagne et l'Italie dans le top des destinations

Et pour ceux qui ont choisi de profiter de leurs congés au-delà de nos frontières, l'Espagne est privilégiée (16%), devant l'Italie (8%) et le Portugal (7%). En revanche, le terme de "grandes vacances" n'est plus vraiment adapté puisque les Français limiteront leur séjour à deux semaines, et y consacreront un peu moins de 2.000 euros (1.993 euros exactement, ndlr).