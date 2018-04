22 millions de Français ne partent pas en vacances

publié le 10/04/2018 à 18:10

Jeunesse au plein air (JPA), l'Union nationale des associations de tourisme et de plein air (Unat) et Solidarité Laïque ont lancé mardi 10 avril, une campagne de sensibilisation pour le droit aux vacances baptisée #EnVacances. Ils souhaitent alerter le grand public et les élus sur ce phénomène de société inquiétant.



Le constat, révélé fin mars, est édifiant puisque selon ces trois organismes de l'économie sociale et solidaire, ce sont près de 22 millions de Français - soit un citoyen sur trois - qui ne peuvent pas partir en vacances chaque année. Parmi eux, 3 millions d'enfants.

Selon une étude Ifop menée sur 2.005 personnes pour Jeunesse au plein air, 64% des sondés considèrent les vacances comme un "luxe" et 58% estiment que les vacances sont une "source d'inégalités".

La campagne de sensibilisation se compose d’une vidéo, qui sera diffusée sur les réseaux sociaux, et d’un site avec une pétition en ligne.

Jeunesse au plein air veut rappeler qu'en 2016, près de 900.000 enfants et jeunes sont partis "en colo" contre 2 millions au début des années 1980, et 4 millions au début des années 1960.