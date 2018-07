Pourquoi danser rend-il plus heureux ?

publié le 06/04/2018 à 07:00

Salsa, slow, tango, rock, charleston, valse, cha-cha, rumba, reggaeton... : pratiquer en groupe, à deux ou en solo, la danse, qui redevient une pratique tendance depuis quelques années, présente de nombreux bienfaits tant sur le plan physique que sur le moral. Elle sollicite en effet le corps et l'esprit pour mieux nous faire ressentir l'instant présent et nous connecter aux autres et à nous-mêmes. Danser est un moyen de lâcher prise, de s'exprimer, de s'amuser, de se défouler voire de se sentir pleinement vivant. Le bonheur peut-il se cacher dans un pas de danse ? Est-il nécessaire de maîtriser la technique pour en apprécier les bénéfices ?

Invités

- Julie Bruyère, danseuse, chorégraphe et metteur en scène. Capitaine des "Sublimes" au Lido

- Nadia Vadori-Gauthier, artiste, chercheuse en art et docteur en esthétique. Elle porte depuis l'attentat de Charlie Hebdo, un acte quotidien de résistance poétique "Une minute de danse par jour" (www.uneminutededanseparjour.com), auteure de Danser-résister (Editions Textuel)

- Matthieu Mares, danseur, danse-thérapeute et psychothérapeute

