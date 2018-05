publié le 21/05/2018 à 16:30

Dans la petite ville d'Annoeullin, dans le Nord, la boutique Bestown Shop, ouverte le 19 mai dernier, dénote. Et pour cause, on y trouve à l'intérieur toutes sortes de produits contenant... Du cannabis.



C'est en regardant un reportage télévisé que les gérants du magasin, avant spécialisé dans le prêt-à-porter, ont eu l'idée de commercialiser du cannabis, mais attention, uniquement à but thérapeutique, rapporte La Voix du Nord.

L'enseigne se fournit dans un magasin similaire installé à Besançon. C'est d'ailleurs ce commerce, dont ils ont entendu parler à la télévision qui les a inspiré. "On s’est rendus sur place, ils nous ont tout expliqué. Nous passons par eux pour commander nos produits, qu’ils achètent en Suisse", explique Eloïse Masselot, propriétaire de Bestown Shop, dans les colonnes du quotidien local.



Nos produits n’ont aucun effet psychoactif et il n’y a pas d’addiction Eloïse Masselot, gérante de Bestown Shop Partager la citation





Que peut-on trouver dans la boutique, totalement légale ? Des infusions, liquides pour vapoteuse, des huiles à inhaler ou encore des cristaux dans la bouche, le tout à base de cannabidiol (CBD). Cette substance, présente dans la marijuana, n'a aucun effet psychotrope. "Nos produits n’ont aucun effet psychoactif et il n’y a pas d’addiction. En revanche, le cannabidiol a des effets très bénéfiques sur des pathologies comme l’arthrose", précise Eloïse Masselot à nos confrères du Parisien.



Les produits vendus chez Bestown Shop peuvent également servir à soulager la douleur et réduire l'anxiété. Les gérants du magasin affirment également le cannabidiol améliorerait les fonctions pulmonaires chez les asthmatiques, ou encore réduirait les tremblements des personnes atteintes de la maladie de Parkinson.