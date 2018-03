Narbonne : une demi-tonne de cannabis saisie dans un camion

publié le 28/02/2017 à 05:57

C'est sur l'autoroute A9, à proximité de Narbonne (Aude), que la saisie a eu lieu le 22 février dernier. Les douaniers effectuaient un contrôle sur un camion-benne immatriculé en France et en provenance d'Espagne, selon une information de L'Indépendant. Ils découvrent dans un premier temps des pneus usagés, des tubes en carton et du matériel d'isolation dans le chargement du chauffeur, qui affirme livrer du matériel de chantier à Nîmes (Gard).



Faute de pouvoir présenter les documents officiels correspondant à ce qui se trouve dans son camion, l'homme voit les douaniers procéder à une fouille plus poussée de son véhicule. Ceux-ci, accompagnés d'un chien entraîné à la détection de stupéfiants, font alors basculer la benne hydraulique, découvrant en-dessous une trentaine de paquets de résine de cannabis soigneusement emballés. Au total, la prise s'élève à 464,5 kilos de drogue, pour une valeur estimée à plus de 3 millions d'euros.

Le chauffeur, un Marocain domicilié en Espagne, a été présenté en comparution immédiate au Tribunal de grande instance de Narbonne, demandant un délai afin de pouvoir mettre en place sa défense. En attendant une nouvelle audience, il reste en détention.