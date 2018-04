Météo en France du samedi 21 avril 2018 : instable sur le nord-ouest, soleil ailleurs

publié le 21/04/2018 à 07:23

Samedi 21 avril, le temps sera instable sur le nord-ouest, mais ensoleillé ailleurs, selon les prévisions de Météo-France. Des nuages se formeront en journée sur le massif Central, sur le relief des Vosges, des Alpes du Sud et de la Corse ainsi qu'en Bourgogne-Franche-Comté mais ce sera tout de même une impression de beau temps qui dominera. Sur le Jura, une averse ne sera pas à exclure dans l'après-midi.



Près de la Manche, le temps sera plus mitigé. Sur le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie, des brumes et brouillards matinaux se seront formés pendant la nuit. Ils se dissiperont rapidement et laisseront place à un ciel lumineux.

Sur le nord de la Bretagne, le nord des Pays de la Loire et sur la Normandie, passages nuageux porteurs d'averses et belles éclaircies alterneront en matinée. L'après-midi, les éclaircies seront moins prononcées, les averses plus nombreuses et des orages se déclencheront sous les nuages les plus menaçants. De fortes rafales de vent seront attendues sous les cellules orageuses.

Les températures

Côté températures, les minimales seront comprises entre 9 et 15 degrés, localement 16 et 17 degrés en Corse, sur le pays Basque et les côtes normandes. L'après- midi, on attendra 17 à 24 degrés sur les littoraux, 25 à 30 degrés ailleurs.