publié le 11/04/2018 à 05:59

Les régions au nord de la Loire jusqu'au Nord-Est profiteront ce mercredi 11 avril d'une belle accalmie, avec de belles périodes ensoleillées le matin malgré quelques grisailles locales, notamment près de la Manche, puis un ciel un peu plus voilé l'après-midi, voire un petit risque d'ondées sur le nord-ouest, mais dans une atmosphère bien douce.



Plus au sud, de la Vendée, Poitou-Charentes et nord de l'Aquitaine jusqu'au nord de Rhône-Alpes, les passages nuageux deviendront de plus en plus épais et seront parfois accompagnés de quelques gouttes, avant l'arrivée d'un peu de pluie en soirée.

Par contre, des Pyrénées au pourtour méditerranéen et jusqu'au sud-est du Massif central, le temps sera bien perturbé dès le matin, avec un ciel couvert et des pluies souvent généralisées, durables et parfois marquées, localement orageuses près de la Mer et donnant de bons cumuls.

La neige tombera sur le relief dès 1.100 à 1.200 mètres sur la chaîne pyrénéenne, 1.300 mètres sur les Cévennes, 1.500 mètres sur les Alpes.



Sur Midi-Pyrénées toutefois, les pluies s'atténueront dans l'après-midi. Le vent de secteur est à sud-est soufflera assez fort sur les régions méditerranéennes et l'Occitanie, atteignant 70 à 90 km/h en rafales jusqu'en milieu d'après-midi, l'autan se calmera le soir.

Les températures

Les températures minimales seront comprises entre 6 et 11 degrés entre Aquitaine et pourtour méditerranéen, entre 4 et 9 degrés ailleurs.



Les maximales s'étageront entre 12 et 17 degrés près de la Manche, en Bretagne et de la façade océanique jusqu'au pourtour méditerranéen, ailleurs elles atteindront 14 à 19 degrés, 20 en plaine d'Alsace.