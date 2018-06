publié le 04/06/2018 à 08:37

Gros coup de gueule ce lundi 4 juin des associations de défense des personnes handicapées. Elles se disent choquées par le texte voté vendredi 1er juin à l'Assemblée.

Désormais seuls 10% des logements neufs devront obligatoirement être accessibles à tous. 10% contre 100% jusqu'ici.



"Quand on a eu les projets de lois, nous avons dit et redit que c’était une régression comme on n'en avait jamais connue. Or ils l'ont fait, comme des bulldozers ils avancent. On se moque du monde, le président de la République renie sa parole. On ne se taira pas on n’arrêtera pas", déplore Jean Louis Garcia, le président de l'APAJH, l'association pour les adultes et jeunes handicapés.

Et d'ajouter, "d'autant plus qu'on est quand même dans une société où la population vieillit donc ça manque même de vision d'avenir. Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi honteux".