"Les labels écolos créent une grande confusion", dit Générations Futures

publié le 12/03/2018 à 08:28

Les labels écolo fleurissent dans les rayons des supermarchés. Face à leur nombre de plus en plus nombreux, il est parfois difficile de s'y retrouver pour les consommateurs. Ce lundi 12 mars, quinze associations signent une tribune dans les colonnes du Parisien pour alerter les consommateurs sur ces étiquettes.



"Ces labels peuvent créer une grande confusion chez le consommateur, notamment un label qui affiche 'Zéro résidu de pesticides', mais c'est marqué en tout petit, en-dessous de 'zéro résidu quantifié', c'est-à-dire ceux qui sont au-dessus d'un certain niveau et que les laboratoires savent mesurer. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de résidu de pesticides, mais qu'ils sont assez faibles pour que les labos ne sachent pas les doser. Donc, c'est un peu trompeur pour le consommateur", déplore François Veillerette, directeur de l'association Générations Futures.

Ce dernier souligne également que les producteurs qui utilisent ce label, initié par le collectif Nouveaux Champs, refusent de fournir le cahier des charges en ligne. "S'il n'y a aucun souci, il devrait y avoir une totale transparence".