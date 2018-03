Réchauffement climatique : l'érosion du littoral s'accélère

publié le 06/03/2018 à 15:06

Chaque année, nos littoraux reculent. Christian Buchet, écrivain, professeur et académicien de marine, explique que ce phénomène "d'érosion marine", qui concerne toute la planète, a de plus en plus d'impact sur les littoraux.



L'érosion est due à "la dilatation des mers sous l'impact du réchauffement climatique". Le problème selon lui est que le réchauffement climatique continue. "Plus la mer se réchauffe, plus elle va monter" et ainsi aggraver ce phénomène d'érosion, prévient Christian Buchet.

Il explique qu'au cours du XXe siècle, le niveau de la mer ne s'est élevé que de 10 centimètres en 100 ans, soit 1 millimètre par an seulement. Sur les dernières années, le niveau de la mer s'élève déjà de 3,2 millimètres par an. Les autorités vont donc être amenées à procéder à de plus en plus de relocalisations d'habitants vivant sur les littoraux menacés.