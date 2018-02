Le plogging, un sport qui allie bien-être et protection de l'environnement

publié le 22/02/2018 à 06:19

Ce nouveau sport nous vient de Suède. Plogging, c'est la contraction du verbe plocka upp (qui signifie ramasser en suédois) et de jogging. Il s'agit donc de ramasser des déchets tout en faisant son footing.



Côté équipement, celui qu'on porte habituellement pour la course à pied suffit. Mais il vous faut un accessoire indispensable : un sac poubelle. Vous y glisserez les bouteilles plastique et les canettes de soda que vous croiserez le long du chemin.

Si l'activité est bien sûr positive pour l'environnement, ça ne fait pas de doute. Est-elle bonne pour la santé ? Est-elle efficace sur le plan sportif ? Il semblerait que oui. À condition que le plogging soit bien fait.

On ne ramasse pas des déchets n'importe comment. Pour éviter le mal de dos, il est conseillé de contracter les abdominaux quand on se baisse, de fléchir les jambes, et de ne pas faire le dos rond.

Porter le sac poubelle, qui devient de plus en plus lourd, muscle le bras. Courir et s'arrêter permet de réaliser un entraînement fractionné. C'est bon pour l'endurance. Vous alternez aussi la course et les pauses, pour reprendre votre souffle.



Raffinement suprême : vous pouvez aussi ramasser les sacs plastique accrochés aux branches des arbres. Cela fait un bon étirement de fin de jogging. Donc à vos baskets, à vos sacs poubelles et bon courage !