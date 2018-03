Le journal de 7h : le gouvernement veut modifier le contrôle à Pôle emploi

publié le 17/03/2018 à 08:48

Les modalités de contrôle des chômeurs vont être modifiées. Le gouvernement envisage notamment de sanctionner plus fermement les demandeurs d'emploi qui refusent un poste sans raison valable.



Un demandeur d'emploi était traité plus sévèrement s'il manquait un rendez-vous à une convocation, que s'il ne faisait pas d'efforts pour trouver un poste. Ceci devrait donc changer et la logique va donc être inversée, comme l'explique l'exécutif.

Ainsi celui qui traîne les pieds sans raison valable pour reprendre une activité pourrait disparaître des listings de Pôle emploi pendant deux mois, et plus longtemps en cas de récidive.

À écouter également dans ce journal

Grèves SNCF : Même si la grève de trois mois à la SNCF est actée, le gouvernement continue de discuter avec les syndicats. L'UNSA, majoritaire chez les cadres et les agents de maîtrise, a été reçue hier à Matignon par Édouard Philippe, le Premier ministre et Élisabeth Borne la ministre des Transports.



Culture : Frissons garantis hier soir au Grand Rex, alors que les héritiers de Johnny Hallyday se disputent sa succession Sylvie Vartan a consacré à Johnny la dernière demi-heure de son show avec un meddley de succès de son ancien complice, et surtout ce duo virtuel sur la chanson "J'ai un problème".



Sports : En Rugby, les filles du XV de France ont montré le chemin à suivre en l'emportant 38 à 3 au Pays de Galles. Un succès qui leur permet de réaliser le 5ème Grand Chelem de leur histoire. Ce soir les garçons tenteront de confirmer leur succès face aux Anglais en défiant le Pays de Galles dans l'antre du Millenium Stadium devenu Principality Stadium.