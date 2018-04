publié le 09/04/2018 à 18:38

À Notre-Dame-des-Landes, l'État montre ses muscles, trois mois après avoir abandonné le projet d'aéroport. Dès l'aube ce 9 avril, 2.500 gendarmes ont été mobilisés pour déloger les occupants illégaux de la ZAD, répartis sur une quarantaine de squats. Ce soir, 13 squats ont été démantelés, 10 personnes ont été expulsées, principalement aux abords de la route des Chicanes.



Très vite des affrontements ont éclaté : cocktails molotov et jets de pierres d'un côté, grenades lacrymogènes de l'autre. Un gendarme a été légèrement blessé à l'œil. La préfète de Loire-Atlantique se félicite d'une opération menée dans les règles.

"L'objectif a toujours été de faire des expulsions avec discernement", a-t-elle expliqué. Il y a pourtant eu quelques abus puisque des agriculteurs, sur place, ont été délogés de force.

À écouter également dans ce journal

Justice - Six personnes, dont une policière et sa fille présentée comme radicalisée, ont été placées en garde à vue lundi dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat d'un policier et de sa compagne par un jihadiste à leur domicile de Magnanville en 2016, a-t-on appris de sources concordantes.



Transports - Alors que les cheminots ont débuté leur quatrième jour de grève, la ministre des Transports, Elisabeth Borne a défendu la réforme du rail à l'Assemblée nationale.



Société - Les CRS sont intervenus lundi lors d'une assemblée générale organisée par des étudiants de Nanterre occupant un bâtiment de l'université, qui a été fermée pour la journée par la présidence de la faculté.



Justice - L'acteur américain Bill Cosby est jugé depuis aujourd'hui pour agression sexuelle sur Andrea Constand, une ancienne basketteuse canadienne. Il est accusé de l'avoir abusée à son domicile en janvier 2014, après lui avoir fait avaler un puissant sédatif.