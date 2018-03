Le journal de 12h30 : combien de manifestants pour cette mobilisation du 22 mars

publié le 22/03/2018 à 13:00

C'est le mouvement du 22 mars qui aimerait bien devenir aussi célèbre que celui de 1968. Journée de mobilisation des fonctionnaires qui espèrent une convergence des luttes, comme il y a 50 ans, face aux réformes du gouvernement.



Ils sont aide-soignants, profs, contrôleurs SNCF, postiers et ils manifestent nombreux à l'appel de sept syndicats, alors que les négociations n'ont pas encore débuté. Ils redoutent la suppression de 120.000 postes et exigent plus de pouvoir d'achat. 140 cortèges vont défiler dans tout le pays.

4.000 manifestants à Nantes et Pau, 3.000 à Brest. Les manifestants espèrent faire aussi bien que lors de la précédente mobilisation le 10 octobre contre la réforme du Code du Travail. 210.000 personnes, d'après la police, 400.000 d'après les manifestants.

À Paris, un cortège de cheminots partira à 13 heures de la Gare de l'Est, direction Bastille. À Bercy, ce seront tous les autres fonctionnaires, à 14 heures. Les deux défilés convergeront à Bastille.

Politique - Nicolas Sarkozy, mis en examen et placé sous contrôle judiciaire, affirme au Figaro "vivre l'enfer de la calomnie".



Société - Cinquante ans après mai 68, Nanterre se souvient du 22 mars 1968. Ce jour-là les étudiants avaient envahi le bâtiment administratif de la fac. Ils protestaient contre l'arrestation de camarades qui avaient manifesté contre la guerre du Vietnam, mais aussi pour que les garçons puissent avoir enfin accès au dortoir des filles.



Diplomatie - Le ton continue de monter entre la Russie et la Grande-Bretagne. Le Kremlin dénonce les propos "dégoûtants et insultants" du ministre des Affaires étrangères, Boris Jonhson, qui a comparé la Coupe du monde de football en Russie, en juin prochain, avec les Jeux olympiques de Berlin en 1936, sous Hitler.



Santé - Chaque année, plus de 10.000 personnes meurent pour un mauvais dosage ou un mélange de médicaments, selon un collectif de professionnels de la santé.