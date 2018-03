Le Conseil constitutionnel, garant des lois de la République

publié le 31/07/2017 à 07:27

C'est sans doute l'un des plus beaux endroits de Paris : les jardins du Palais Royal. Un havre de paix au cœur de la capitale, une merveille architecturale. Et majestueux, le Conseil constitutionnel. Il a été créé en 1958, lors de la naissance de la Ve République. Aujourd'hui, neuf sages siègent rue de Montpensier. Ils sont nommés par le président de la République, les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale.



Commençons la visite par la pièce la plus prestigieuse : le grand salon de réception, où se tiennent les cérémonies officielles mais aussi des colloques ou de grandes réceptions. Au mur, des immenses tapisseries des Gobelins. Au plafond, des lustres magnifiques côtoient des luminaires contemporains. Sans oublier un passage insolite qui mène à la Comédie française.

La visite se poursuit dans le saint des saints, la salle des délibérés. Accrochée au mur, une reproduction de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Les sages se penchent chaque année sur vingt à trente lois, auxquelles s'ajoutent depuis 2008 des questions prioritaires de constitutionnalité (QPC). Désormais, n'importe quel justiciable peut saisir le Conseil. Ces QPC sont étudiées dans une nouvelle salle, au rez-de-chaussée.

Vous êtes étudiant ou scolaire ? Vous pouvez faire une demande de visite directement au Conseil constitutionnel. Sinon, profitez des Journées du patrimoine.