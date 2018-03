publié le 01/03/2018 à 10:32

Adeline Hazan, contrôleuse des lieux de privation, a décidé de saisir en urgence le gouvernement pour mettre fin aux "conditions indignes" qui sont infligées à certains patients du CHU de Saint-Étienne (Loire). La procédure est assez rare. La dernière fois qu'elle a été utilisée, c'était en décembre 2016 au sujet de la prison de Fresnes. L'une des plus insalubres et des plus surpeuplées d’Europe, c'est dire...



Dans Libération, elle raconte ce que ses agents ont découvert lors d'une visite de routine, au mois de janvier dernier : une vingtaine de patients relevant de la psychiatrie attendent aux urgences générales. Jusque-là, rien de très surprenant. La suite l'est : sur ces 20 patients, sept étaient attachés, au niveau des pieds et des mains. Tous se trouvaient aux urgences depuis 15 heures à sept jours. Sept jours attachés pour certains sur un brancard, dans un couloir.

Ils n'avaient pas pu ni se laver, ni se changer, ni avoir accès à leur téléphone portable. "Peut-être était-ce en raison de leur dangerosité ?" demande Libération. Non, répond le rapport : "Aucun de ces patients ne présentait d'état d'agitation, certains demandaient juste à pouvoir être détachés, sans véhémence". Pour l'instant, la ministre de la Santé n'a fait aucun commentaire.



