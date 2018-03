publié le 27/03/2018 à 09:53

Décidément, on ne s'ennuie jamais avec Donald Trump. Dernier épisode en date : Stormy Daniels, une ancienne actrice pornographique, affirme avoir eu des relations avec le président des États-Unis.



Pour en parler, nous recevons Dominique Strauss-Kahn, imité par Laurent Gerra. "Bonjour, Miss Jade, hummm... Il faut arrêter tout de suite ces sous putes... heu supputations contre Donald Trompe. Car en tant qu'ancien président du FMI, Fonds monétaire international, je sais ce que c'est que d'être sucé... suspecté injustement", lance-t-il.

Et de poursuivre : "Voyez-vous, je connais bien cette Stormy Daniels. Et je peux vous dire qu'elle est capable de tout, de vraiment tout, comme dans le film White cream at the White House ou Make popaul big again, hmmm..."

"Tout de même, l'actrice Stormy Daniels est précise dans ses accusations. Elle affirme, par exemple, que Donald Trump lui aurait demandé de lui donner une fessée avec un magazine", fait remarquer mademoiselle Jade. "Vous savez, ça ne prouve rien. Il s'agit probablement d'un simple panpan cucul", répond DSK, toujours imité par l'humoriste.



Son interlocutrice lui demande des explications. "C'est une technique chinoise de cul puncture, comme peut en faire n'importe quelle secrétaire avec un rapport du FMI... un gros rapport, hummm.... Au début ça pique, ensuite ça chauffe, hummm", témoigne l'ancien ministre.