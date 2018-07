publié le 02/07/2018 à 09:29

C'est José Bové qui était la première personnalité imitée par Laurent Gerra ce lundi 2 juillet. A-t-il prévu quelque chose pour les vacances ? "Pour nous reposer de cette année politique chargée, on a décidé, avec mon Dany, de partir en randonnée dans le Larzac et de faire du camping sauvage", confie-t-il.



"Mais attention : on a beau être des vacanciers, on reste des écolos avant tout", prévient le leader altermondialiste. "Par exemple, on n'embarque pas d'eau, c'est trop lourd", explique-t-il. "On boira l'eau des sources ; et comme il n'y en a pas beaucoup dans le Larzac, on boira l'eau des flaques ou bien même notre urine", confie-t-il.

"Cela se fera grâce à un petit appareil de filtration très ingénieux, inventé par un écolo chypriote", poursuit José Bové, toujours imité par l'humoriste. Il tient à préciser que "pour le moment ce n'est qu'un prototype, qui ne marche pas tout le temps ; mais à part l'odeur, ça a le même goût".