Laurent Gerra imitant Jack Lang : "Il y a Deschamps-de-Navet, Giroud-de-Secours et Pogba-de-Plafond"

et Jade

publié le 29/06/2018 à 10:18

Jack Lang, de passage à RTL ce vendredi 29 juin, arbore une splendide tenue de football. "Mais ce maillot rouge et noir, ce short et ces chaussures noires, ce n'est pas la tenue de l'équipe de France !", fait remarquer Mademoiselle Jade à l'ancien ministre de la Culture, imité par Laurent Gerra.



"Bien observé, Hervé ! En effet il s'agit du maillot du SRD Football : l'équipe de foot de Saint-Dié. Et en ce moment même à Saint-Dié, toutes les équipes vosgiennes participent à un grand tournoi dont tous les bénéfices seront reversés à une association formidable : l'ALCA, l'association de lutte contre l'aérophagie", explique-t-il.

"Je tiens d'abord à dire qu'ils sont entraînés par un type formidable, Didier Deschamps-de-Navet", lance Jack Lang, toujours imité par l'humoriste. Dans les buts ? "Hugo LLorisquetout, ainsi surnommé parce que ce jeune gardien de chèvres, devenu gardien de buts, n'avais pas hésité à repousser la bête des Vosges à coups de bâton alors qu'elle s'apprêtait à dévorer une de ses biquettes", raconte-t-il encore.

Il cite encore Dimitri Vestapaillettes, Olivier Giroud-de-Secours, Laurent Koscielny-de-Guêpe ou encore Paul Pogba-de-Plafond.