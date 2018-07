publié le 02/07/2018 à 09:54

Poursuivons notre petit tour d'horizon des personnalités en vacances. Que va faire Nicolas Sarkozy ? "Allez-vous bientôt partir ?", lui demande Mademoiselle Jade. "Je vais bientôt revenir ! Je préfère vous le dire, comme ça vous serez au courant : je vais revenir en septembre, et croyez-moi ça va envoyer du pâté, parce que je suis énervé !", lance l'ancien président de la République imité par Laurent Gerra.



"On est là pour parler des vacances, alors parlons des vacances !", lance-t-il sur un ton pincé à son interlocutrice. "Nicolas Sarkozy, vous passerez l'été au Cap Nègre dans la villa de Carla Bruni cette année, non ?", l'interroge-t-elle.

"Je ne sais pas ! Comme je l'ai dit, je suis encore dans le temps de la réflexion. Je réfléchis, je me pose des questions", répond-il. Quel genre de questions ? "Est-ce que je vais aller me baigner ? Est-ce que je vais faire un tour en vélo ? Et puis à midi, on va se faire une grillade ou un poisson ?", dit calmement Nicolas Sarkozy, toujours imité par l'humoriste.