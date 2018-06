"Pourquoi ne pas aider quand on en a la possibilité ?"

publié le 20/06/2018 à 14:06

Des messages solidaires, pour l'accueil des réfugiés en France, c'est ce qu'a reçu le président de la République mercredi 20 juin. À l'occasion de la journée mondiale des réfugiés, l'ONG Amnesty International a remis à l'Élysée un document avec, à l'intérieur, "les milliers de messages des citoyens favorables à l'accueil des réfugiés."



Des messages qui ont également été projetés sur les colonnes de l'Assemblée nationale dans la nuit du 18 au 19 juin. Des mots simples et forts, qui rappellent, parfois, les principes de base de notre constitution : "Liberté, égalité, fraternité".



On peut aussi lire, en lettres de lumières sur le bâtiment où sont votées nos lois : "On ne choisit pas le pays où l'on naît", "Parce que sinon ils vont mourir", "Parce qu'il y a de la place pour tous". L'ONG s'est félicitée d'avoir pu remettre les documents à Emmanuel Macron, mais se demande si les mots de ces citoyens français seront entendus.

Pour la #JourneeMondialedesRefugies nous avons pu remettre les messages écrits par des milliers de citoyens à Emmanuel Macron.



Seront-ils entendus ? pic.twitter.com/UhWhGsOP2n — Amnesty France (@amnestyfrance) 20 juin 2018

Ces messages ont été récoltés pendant une campagne d'un an. Amnesty International a traversé la France depuis le 20 juin 2017 en passant par Avignon, Pau, Perpignan, Montluçon, Rouen, Poitiers, Nantes, Angers, Amiens, Nice, ou encore Fontainebleau... "Une manière de lui (Emmanuel Macron) démontrer la volonté d’accueillir et lui demander d’engager la France à prendre ses responsabilités pour protéger et accueillir les réfugiés", explique l'ONG.