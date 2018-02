Inondations : votre commune est-elle concernée par l'état de catastrophe naturelle ?

et AFP

publié le 17/02/2018 à 09:02

Après les dégâts, l'heure de l'indemnisation. Mercredi 14 février, les ministères de l'Intérieur, de la Transition écologique et de l'Économie ont annoncé que 275 communes françaises seraient reconnues en état de catastrophe naturelle après les inondations.



Fin janvier, des précipitations exceptionnelles avaient provoqué la crue de plusieurs cours d'eau en France dont la Marne, la Seine, l'Yonne, le Rhône et la Saône, causant entre 150 millions et 200 millions d'euros de dégâts, selon les premières estimations de l'Association française de l'assurance (AFA).

Les communes concernées par cet état de catastrophe naturelle sont situées dans 14 départements du centre et de l'est de la France : l'Aube, le Doubs, l'Eure, la Marne, Paris, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, les Yvelines, l'Yonne, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d'Oise.

Pour voir si votre commune fait partie des 275 concernées par l'état de catastrophe naturelle, zoomez dans la carte et passez votre souris sur les points rouges.

156 autres communes encore en attente

Cette reconnaissance d'état de catastrophe naturelle doit faciliter les demandes d'indemnisation pour les victimes des inondations. En vertu de l'arrêté publié dans le Journal officiel du 15 février, les sinistrés qui ont souscris à un contrat d'assurance de dommages pourront ainsi obtenir une indemnisation pour les dégâts matériels.



Les victimes vivant dans les communes mentionnées par l'arrêté n'auront pas à prouver la cause des dommages qu'ils déclarent. Les assureurs seront quant à eux tenus de reconnaître la gravité des sinistres. Les démarches d'indemnisation seront également accélérées, passant à 3 mois.



156 autres communes sont pour l'heure "dans l'attente d'expertises complémentaires", selon le communiqué du gouvernement. Pour ces cas, une nouvelle réunion devrait avoir lieu le 6 mars.