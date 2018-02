François-Xavier Demaison : les vignerons sont "des artistes extraordinaires"

publié le 24/02/2018 à 14:26

François-Xavier Demaison et la nature, c'est une histoire d'amour. À l'affiche du film Normandie nue en janvier, avec François Cluzet, il ponctue son spectacle de références sur le bio, la nourriture, les débats sur le vegan. C'est presque tout naturellement qu'il était l'invité du journal inattendu, en direct du Salon de l'agriculture.



Il s'amuse à jouer avec tous les clichés enveloppant ces questions, lorsqu'il campe le personnage du Parisien déprimé, loin de la vie citadine. Un personnage à l'opposé de ce que François-Xavier Demaison est dans la vraie vie. "J'aime les produits naturels. En tant qu'épicurien, au plus près je suis proche du produit, mieux je me porte, explique-t-il. En tant que consommateur père de famille, je pense qu'il faut aller sur la voie du bio. Il faut consommer, manger et boire local quand on le peut."

"Ils ont nourri la France pendant des centaines d'années"

Il voit même des similitudes entre sa vie professionnelle et celle de certains agriculteurs. Amoureux des produits du terroir, l'acteur assure qu'il ne peut pas "goûter un vin sans penser au vigneron. Il y a des artistes extraordinaires. En tant qu'artiste je me sens très proche des gens qui font du vin".

Cette attention qu'il porte aux producteurs fait qu'il est nécessairement touché par la dégradation de leurs conditions de vie. "J'ai un regard plein de respect et d'empathie. Ils ont nourri la France pendant des centaines d'années et qu'aujourd'hui ils ont du mal à se nourrir eux-mêmes. Je ne suis pas un expert de la PAC ou des diverses aides, mais on ne peut pas ne pas être touché quand on a un peu de jugeote."