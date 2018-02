publié le 03/02/2018 à 15:26

Entre Les 12 coups de midi et Léo Mattéi, Jean-Luc Reichmann est un homme occupé à la télévision, mais qui trouve le temps de monter sur les planches. Il est à l'affiche de Nuit d'ivresse, la pièce culte de Josiane Balasko qu'elle a réécrite à la demande de l'animateur, dans une version gay. Celui qui se décrit comme un "diffuseur d'ambiance sur plateau télé", explique se battre contre l’intolérance depuis plus de 20 ans.



"Il y a 20 ans, j'avais été voir madame Cotta et monsieur Duhamel pour qu'il y ait des couples homosexuels sur le canapé des Z'amours. Je m'étais vraiment battu et ils avaient accepté cette ouverture d'esprit. C'était au siècle dernier, en 1998", se souvient Jean-Luc Reichmann. "Dans cette pièce, j'ai proposé à Josiane Balasko de se dire et pourquoi pas avec deux hommes", explique-t-il. Et d'ajouter que cette pièce, "c'est contre l'intolérance et contre l'homophobie".

Lorsqu'il quitte les planches et les studios de télévision, Jean-Luc Reichmann soutient l'association SOS Addictions. Un combat qu'il mène notamment pour des raisons personnelles. "J'ai un membre de ma famille qui est 'tombé dedans', dans ces addictions diverses et variées", confie-t-il. Invité du Journal Inattendu, Jean-Luc Reichmann a tenu a invité le docteur William Lowenstein, le président de SOS Addictions, "qui a les vrais chiffres" des addictions et qui "est dans la réalité et dans la vérité".

Nuit d'ivresse au Théâtre de la Michodière (IIe arrondissement de Paris). Du jeudi au samedi à 20h30. Matinées le samedi à 16h30. Matinées le dimanche à 15h30.