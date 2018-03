Une pétition en faveur de l'euthanasie récolte plus de 260.000 signatures

publié le 02/03/2018 à 14:30

L'euthanasie sera-t-elle rendue légale sous le quinquennat Macron ? C'est en tout cas ce que réclament plus de 260.000 personnes signataires d'une pétition réclamant l'autorisation du suicide assisté.



Dévoilée par le journal Libération vendredi 2 mars, cette pétition est accompagnée d'un manifeste signé par certaines figures intellectuelles comme les écrivains Noëlle Chatelet et Olivier Adam, le médecin Étienne-Émile Beaulieu, Guy Bedos, le philosophe André-Comte Sponville, le journaliste Bruno Masure, Ariane Mnouchkine, et les actrices Mylène Demongeot et Marthe Villalonga.

"Il faut autoriser le suicide assisté et l'euthanasie", clame la pétition qui estime que "la sédation profonde et continue jusqu'à la mort (autorisée par la loi) est une avancée qui aujourd'hui n'est pas totalement satisfaisante". "Il faut, avec des critères stricts, autoriser le suicide assisté et l'euthanasie avec l'assistance de membres du corps médical et sous réserve que ceux-ci acceptent de pratiquer cet acte", poursuit le texte.

"Nous avons presque tous été témoins, directs ou indirects, de situations de fin de vie accompagnées de conditions trop souvent insupportables, voire de souffrances qui n’ont pas été suffisamment soulagées, malgré les moyens dont dispose le corps médical (...) Il n’est pas inutile de rappeler ici que beaucoup de Français ont été déçus par François Hollande qui n’a pas respecté son engagement présidentiel, pris dans le cadre de la proposition 21, de faire voter une loi pour 'une assistance médicalisée pour terminer sa vie dans la dignité'".

Un quart des députés en faveur de l'euthanasie

Dans une tribune publiée mercredi dans Le Monde, plus du quart des députés, pour la plupart de la majorité REM-MoDem, ont demandé de légiférer en faveur de l'euthanasie en 2018 afin de "donner aux malades en fin de vie la libre disposition de leur corps".



"Le choix de la personne doit pouvoir être respecté, quand il est libre, éclairé, soumis à nulle contrainte ou dépression, exprimé de façon réitérée, et que des médecins ont confirmé l'impasse thérapeutique", disent ces députés.



Ces initiatives interviennent après le lancement des États généraux de la bioéthique qui donnent lieu à des débats sur des sujets sensibles comme la PMA, la fin de vie ou l'intelligence artificielle. Pilotés par le Comité consultatif national d'éthique (CCNE), ils dureront jusqu'à l'été et doivent nourrir la prochaine loi bioéthique, attendue au Parlement à l'automne pour réviser celle de 2011.