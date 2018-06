publié le 19/06/2018 à 10:07

Chers candidats, pas de panique ! Le Bac, vous l'avez. Dans la poche, in the pocket ! Non je sais, vous commencez à peine. Et par la philosophie, qui n'est pas la matière la plus facile. Mais pas d'inquiétude. Vous avez neuf chances sur dix de l'avoir. Ou dit autrement : sur dix candidats, neuf l'auront. Cela permet quand même de dormir tranquille.



Non, je ne lis pas dans le marc de café. Et je n'ai aucune entrée rue de Grenelle. Je n'ai qu'une seule information : le taux de réussite au Bac de l'an dernier fut de 88%. Près de 90%. Pareil pour l'année d'avant. Et l'année d'avant.

Comme c'est bizarre : chaque année, les élèves sont toujours aussi bons. On a envie de leur dire, comme feu Jacques Martin : "Les enfants sont formidables !" On ne devrait plus appeler cette épreuve baccalauréat, mais L'École des fans. Un même principe prévaut dans les deux cas : la bienveillance.

On se souvient que les examinateurs des petits chanteurs étaient fort indulgents et accordaient volontiers du 10 sur 10 à tour de bras. Et lorsqu'ils ne l'étaient pas, indulgents et bienveillants, Jacques Martin lui-même, maniant avec bonhomie la carotte et le bâton, les incitait à l'être.