Enfants battus : quels adultes deviennent-ils ?

Plus de 25 000 mineurs seraient en danger selon le 119, le numéro d'accueil qui recueille les alertes et témoignages. Les enfants maltraités physiquement par leurs parents sont dépossédés de leur enveloppe charnelle et en grande souffrance corporelle et psychique. Grandir et vivre sous les coups a une inévitable influence sur le développement et le devenir de ces enfants. Comment se construisent-ils ? Quelles séquelles gardent-ils de leur jeunesse brisée ? De quelle façon est-il possible de se réparer ?

- Patricia Chalon, psychologue et psychothérapeute et Présidente d'Enfance Majuscule

- Maître Rodolphe Costantino, avocat au barreau de Paris et avocat de l'association Enfance et Partage

- Thierry Beccaro, animateur et auteur de Je suis né à 17 ans (Editions Plon)

