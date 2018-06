publié le 19/06/2018 à 20:42

Le bio a le vent en poupe, et la grande distribution ne veut pas passer à côté de la tendance. Laurent Vallée, secrétaire général de Carrefour, a ainsi affirmé que si un nouveau label distinguant les produits agricoles à la fois bio, locaux et équitables voyait le jour (comme vient de le recommander le Conseil économique social et environnemental, ndlr), son groupe essaiera "d'être le premier à l'appliquer".



Laurent Vallée a également rappelé la promesse de Carrefour de "rendre le bio accessible à tous", notamment en "accompagnant les producteurs bio". Comment ? "En leur faisant des contrats qui excèdent 3 ans, pour leur donner de la visibilité. Aujourd'hui, une vingtaine de fermes se convertissent au bio chaque jour", a-t-il affirmé, notant tout de même que la "consommation du bio augmente plus vite que la production", pour le moment.