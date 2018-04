publié le 11/04/2018 à 17:20

La police pour débloquer Tolbiac ? Cela n'était en tout cas pas au programme des forces de l'ordre ce mercredi 11 avril. Le président de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a fait savoir ce mercredi qu'il avait adressé une demande d'intervention policière pour chasser les étudiants qui bloquent le site Pierre Mendès-France de l'université - surnommé "Tolbiac" car situé rue Tolbiac. Mais la préfecture de police dément dans un communiqué.



Selon le communiqué, "le président de Paris 1 avait, en effet, adressé à la préfecture de Police une demande de concours de la force publique aux fins d'évacuation" mais deux jours plus tôt, "lundi 9 avril", et non ce mercredi. La police précise qu'"il n'y avait pas été donné suite". Depuis, "aucune nouvelle demande n'a été adressée" par le président de Paris 1, selon le même communiqué.

"La gravité des violences constatées dans le centre Pierre-Mendès-France ne permet plus d'assurer la sécurité des personnes", avait constaté plus tôt dans la journée le président de l'université, Georges Haddad, dans un message interne. Celui-ci considérait "que la ligne rouge (avait) été franchie" et faisait mention d'une intervention policière. Tolbiac est devenue, depuis le 26 mars, le bastion de la contestation de la réforme d'entrée à l'université.