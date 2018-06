publié le 19/06/2018 à 12:30

C'est le troisième jour du bac. Après la philosophie et l'histoire-géographie, les 753.148 candidats de cette édition 2018 ont planché pendant trois heures sur l'épreuve concernant leur première langue vivante, mercredi 20 juin.



Cette épreuve comporte deux parties, une partie de compréhension écrite notée sur 10 points, et l'autre d'expression écrite, également notée sur 10 points. La première partie s'articule autour d'un ou plusieurs textes. Ceux-ci sont choisis sont en lien avec une ou plusieurs notions présentes au programme : "Lieux et formes du pouvoir", "Espaces et échanges", "Mythes et héros", et "L'idée de progrès". Lors de la seconde partie, les candidats doivent rédiger un ou plusieurs textes, tous les sujets se rapportant aux documents présentés dans la première phase de l'épreuve.

RTL et digiSchool vous dévoile les corrigés complets des sujets de LV1 anglais pour les séries générales et technologiques.

Les séries générales

Les étudiants de Terminale L, ES et S ont pu découvrir un texte de Colson Whitehead, John Henry Days (2001), une enveloppe de billet de train ainsi qu’un article provenant du site internet The Chicago Tribune (8 décembre 2015).



Document A



A. 1) True 2) False 3) True 4) True



B. L’image correspondante est la première. En effet, il fallait repérer la fumée sortant de la cheminée et le bord en haut à gauche déchiré.



C. “Every place on the globe was linked by the invention of the railroad, it crossed oceans and cultures” (Ligne 17-18) // foreshortened to suggest departure from an old world and speed across the border into the new.” (Ligne 8-9)



D. Alphonse is obsessed by his stamp. For him, this stamp is the representation of all the possibilities to travel and discover the world.

E. Alphonse is different from outsiders because unlike them, he can see the ‘possibility’ (l.10) hidden in the stamps. To him stamps aren’t just pieces of paper but true works of art.



F. 1- All the stamps mentioned in this paragraph represents ‘the stamps of dead places’ (l.19), and by dead places the author means ‘dead lines’ (l.20) which no longer exist, ‘extinct depots’ (l.20), ‘obsolete’ lines (l.22) or even outdated ‘locomotives made inefficient by technical advances’ (l.25)



F. 2 - These stamps suggest several sorts of evolutions, such as economic evolutions which see ‘small independent line (…) bought up and swallowed by larger ones’ (l.24) or technical progress which renders ‘top of the line locomotives (…) inefficient’ (l.25)



Pour la série L composant au titre de la LVA uniquement :

G. According to Alphonse and his thought ll. 25-26, stamps are printed memories. Unlike trains and railroads which evolve and become obsolete, stamps endure and stay the same. They preserve the memory of what used to be ‘the ultimate in human achievement’ (ll. 25-26) from the passing of time.



Les séries technologiques

Les élèves ont travaillé sur deux documents. Le premier texte est un article du site web du Washington Post (datant du 5 Janvier 2017). Le second texte est un extrait de l’auteur Chimamanda Ngozi Adichie tiré de son oeuvre Americanah (2013).



Compréhension de l’écrit



A. Speaking with an accent and identity



B. Perla Nation is Pablo Perez’s daughter. Her father comes from Mexico, like Diego Luna who is the actor playing the role of Captain Cassian Andor in the 2016 Star Wars Movies



C. 1) False 2) True 3) True



D. The movie would have an impact on her father



E. Happy and surprised



F. 3 and 1 with (a) and 2 with (b)



G. She comes from Nigeria, she lives in US for 3 years

He is a telemarketer from Nigeria



H. She thought her parents was calling her



