Pour de nombreuses générations, le Combi Volkswagen est le symbole de libertés, d'espaces et d'aventures. En 1950, la marque allemande décide en effet de diversifier sa production et de lancer son van. Dans la lignée de la Coccinelle, la marque reprend ses appréciés phares ronds et sa carrosserie arrondie. Très rapidement, le Combi devient aussi célèbre que sa grande sœur au point d'être hissé au rang de mythe grâce à de nombreuses utilisations cinématographiques comme dans Scooby Doo ou Little Miss Sunshine par exemple.



Et après plus de soixante ans de commercialisation, et de d'évolution, Volkswagen avait décidé de mettre fin à sa production en 2013. Pourtant, celui-ci sera bientôt de nouveau d'actualité. Volkswagen a en effet confirmé le retour du Combi. Patience cependant. Dans un communiqué, la marque allemande a annoncé qu'il faudra attendre jusqu'en 2022 pour voir de nouveau les vans s'emparer des routes mondiales.



Et les grands amoureux de ce véhicule devront accepter certaines innovations puisqu'il s’agira d'un véritable Combi 2.0, inspiré du concept de l'ID Buzz déjà présenté au salon automobile de Détroit en janvier dernier. Cette nouvelle version sera en effet 100% électrique et sera dotée de certaines fonctionnalités d'une voiture autonome. "Le Microbus, son surnom aux États-Unis, a longtemps incarné le style de vie californien. À présent, nous préparons son retour à travers la nouvelle e-génération de véhicules Volkswagen et dans une version électrique réinventée", a déclaré le patron de la marque allemande, Hubert Diess, dans un communiqué.



Il faut dire que depuis le scandale du Dieselgate, la marque tente de redorer son image et axe régulièrement sa communication sur l'électrique.

Si tous les détails ne sont pas encore connus, Volkswagen a déjà annoncé la taille de son "concept-car aux dimensions spatiales extraordinaires". Ce nouveau Combi mesurera donc 4,94m de long, 1,98m de large et 1,96m de haut.