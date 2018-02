Vélo : l'échec de Gobee.bike en France

publié le 26/02/2018 à 11:13

L'échec de Gobee.bike en France est dû au vandalisme. Ces vélos en libre-service qui ne nécessitent pas de station d'accueil ont été mis à rude épreuve. A Reims par exemple, sur les 400 vélos mis à disposition, il n'en reste que 20 en état de marche. Maintenant c'est au tour de Lyon et Paris d'être désertées par l'entreprise.



Pourtant le concept était séduisant : 50 centimes d'euros les 30 minutes et une souplesse plus grande que le Vélib' car les vélos pouvaient être laissés n'importe où, sans point d'attache. Il n'y a qu'en Italie et en France que le vandalisme a empêché ces vélos de se développer.

Mais c'est sûrement juste un faux départ, car derrière ce nouveau concept on trouve des entreprises chinoises prêtes à beaucoup investir. Ofo par exemple a un milliard de dollars prêts à être investis, déjà 10 millions de vélos dans 20 pays et des actionnaires puissants. L'entreprise vise toutes les capitales pour installer ses vélos en libre-service.

Les plus

- Le chinois Geely, déjà propriétaire de Volvo, a pris 9,7% du capital de Daimler, devenant l'actionnaire principal du groupe automobile.



- Chez Ascometal, les suppressions d'emplois seront moins lourdes que prévues : 28 au lieu des 101 annoncées.

La note du jour

15/20 à Sylvie Goulard, l'ancienne ministre des Armées nommée vice-gouverneur de la Banque de France, une première dans cette institution.