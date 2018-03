publié le 29/10/2016 à 09:15

La visibilité est responsable de 20% des accidents, sans compter les piétons et les cyclistes. À chaque changement d’heure, on observe un pic d’accidents de 40% à la tombée de la nuit. D’où l’importance de feux qui fonctionnent parfaitement. Un feu déréglé de seulement 1% peut entraîner 20% de risques d’éblouissements en plus pour les automobilistes qui roulent en sens inverse. Il faut aussi faire attention aux ampoules, qui ont une durée de vie moyenne de 400 heures, soit environ 40 000 kilomètres. Il est conseillé de les changer par deux pour éviter une disparité d’éclairage entre le côté gauche et le côté droit.



L’amende pour ampoule grillée ou cassée est de 68 euros, voire 135 euros si vous circulez sans feux de nuit ou en visibilité réduite, et quatre points en moins sur le permis de conduire. Le code de la route n’oblige pas d’avoir des lampes de rechange, mais il vaut mieux en avoir sous peine d’être sanctionné. Changer une ampoule sur une voiture moderne oblige généralement à passer par le garage. La main d’œuvre est facturée 90 euros. Chaque année en France, jusqu’à un million de personnes se font toujours recalées au contrôle technique pour une banale ampoule grillée.