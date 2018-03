Trafic routier : les consignes de sécurité à respecter sur autoroute

publié le 31/07/2016 à 12:17

L'autoroute reste de loin le réseau routier le plus sûr, 5 fois plus. Malgré tout, le nombre de personnes tuées y est en forte augmentation : +23 % l'an dernier. Il est donc plus que jamais bon de redonner quelques conseils en ce grand week-end de chassé croisé. À commencer par la bande d'arrêt d'urgence, que l'on a tendance à vouloir emprunter quand la circulation est dense.



Or, ce n'est qu'en cas de panne, crevaison, accident que vous devez l'utiliser. Et certainement pas pour éviter les bouchons. Sinon vous risquez 135 euros d'amende et 3 points en moins sur le permis. Une fois arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence, surtout allez le plus vite possible derrière la barrière de sécurité conseille Christophe Ramond de la Prévention Routière. "Vous mettez vos gilets et ne cherchez pas à mettre votre triangle de sécurité".

Il faut donc allumer vos warnings et ne pas rester à proximité de de votre voiture. En effet, l'espérance de vie d'un piéton sur autoroute est d'à peine 20 minutes ! Pas moins de 15% des accidents mortels impliquent un piéton... Au volant, les comportements se relâchent. Comme l'usage du clignotant ou encore doubler par la droite. De même, ne restez pas sur la voie du milieu. Pourtant un véhicule sur 3 y reste alors que celle de droite est libre.