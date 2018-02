États-Unis : bientôt une voiture "Robocop" pour traquer les chauffards ?

publié le 05/02/2018 à 23:29

Une voiture de police autonome pour traquer les chauffards, de la science-fiction ? Pas tout à fait ! Un constructeur vient de déposer un brevet aux États-Unis pour développer ce type de véhicule. C'est en effet Robocop qui pourrait arriver sur nos routes. Le constructeur Ford vient tout juste de déposer un brevet pour ce concept un peu fou, qui nous plonge en plein Matrix ou Blade Runner. L'idée : une voiture autonome qui roulerait toute seule donc sans chauffeur et même qui serait capable d'intervenir en cas d'infraction, comme un excès de vitesse par exemple.



Concrètement, la voiture serait bardée de capteurs ou de radars pour contrôler, notamment, la vitesse des véhicules. Cette automobile pourrait communiquer avec son environnement, en liaison Wi-Fi avec les caméras de surveillance d'une ville ou des feux rouge. En cas d'infraction, le système embarqué relèvera la plaque d’immatriculation et consultera le dossier du conducteur. Le chauffard pourrait recevoir un message sur son tableau de bord, la voiture pourrait même tenter de l'identifier par la reconnaissance faciale. Elle serait aussi capable de prendre en chasse le véhicule qui refuse d’obtempérer.

Un robocop sur roues

En théorie le véhicule saura distinguer tout type d'infraction, y compris évidemment la sanction qui va avec. Le véhicule pourrait aussi se cacher, immobile, pour fonctionner comme un radar mobile. Pour l'instant, il ne s'agit que d'une réflexion mais on peut imaginer que ce Robocop sur roues aura la possibilité de prendre le contrôle d’un autre véhicule à distance.

Une question se pose tout de même : cette voiture sera-t-elle capable d'enfreindre la loi, autrement dit prendre des risques pour poursuivre un chauffard ? Et d'ailleurs y aura-t-il encore des chauffards avec les voitures autonomes puisque les voitures seront programmées pour respecter a la lettre le code de la route ! Voilà un bon sujet pour le bac de philo.

Un peu de Johnny

Le salon Rétromobile ouvre ses portes mercredi 7 février à Paris, jusqu'à dimanche. C'est le rendez-vous des amoureux des voitures anciennes. Alors là on est à l'opposé de Robocop et des voitures autonomes. On y célébrera e nombreux anniversaires comme les 70 ans de la 2CV et les 50 de la Méharie. Un salon qui a attiré 118.000 visiteurs l'an dernier.