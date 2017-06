SOS Comptable

Julien Courbet et Maître Nathalie Fellonneau

publié le 21/06/2017 à 09:20





Le cas Faustine

Le père de Faustine, coiffeur, est décédé depuis maintenant un an et demi. Elle a géré toute la succession mais elle se heurte à un problème : elle n'a pas de nouvelle de son comptable, qui devait s’occuper de la cessation de son activité. Depuis quelques mois, divers organismes lui envoient des courriers de relance : les impôts, les assurances, les centres de cotisation … Elle a même reçu une mise en demeure. Evidemment, elle essaie de joindre le comptable pour régler au plus vite ces situations, mais par mail ou par téléphone, elle n'obtient jamais de réponse concrète.

