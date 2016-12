PRÉSENTATION - Depuis plus de 150 ans, le football anglais est en fête au lendemain de Noël. Huit matches sont au programme.

Au lendemain de Noël, ça joue en Angleterre. Jour férié depuis 1871 au Royaume-Uni, le Boxing Day met chaque année le football anglais à l'honneur, généralement avec des coups d'éclat et des surprises que les gros clubs veulent à tout prix éviter. Cette fois, aucun choc n'est à l'affiche de cette 18e journée de Premier League.



Le leader Chelsea, qui reste sur onze victoire d'affilée, reçoit Bournemouth (10e) sans le meilleur buteur (13 réalisations) du championnat Diego Costa et sans son indispensable sentinelle N'Golo Kanté, suspendus. Le Manchester City de Pep Guardiola, 3e à sept longueurs de Chelsea, reste sur une convaincante victoire contre Arsenal (2-1) et se déplace chez la lanterne rouge Hull.



De son côté, Arsenal, 4e à neuf points de Chelsea, devra absolument se relever contre West Bromwich Albion (8e) après avoir enchaîné deux revers de suite 2-1 contre Everton puis à Manchester City.



Enfin, le deuxième du championnat sera privé de Boxing Day. Mardi, Liverpool, à six points de Chelsea, accueillera le toujours dangereux Stoke (11e). Southampton-Tottenham conclura le programme mercredi, pour permettre aux Saints (7e) d'accrocher le bon wagon, ou aux Spurs (5e) d'y rester.

Le programme du Boxing Day

Lundi 26 décembre (heure française)

12h30 : Watford - Crystal Palace

15h00 : Arsenal - West Bromwich

Burnley - Middlesbrough

Chelsea - Bournemouth

Leicester - Everton

Manchester United - Sunderland

Swansea - West Ham

17h15 : Hull - Manchester City



Mardi 27 décembre

17h15 : Liverpool - Stoke



Mercredi 28 décembre

19h45 : Southampton - Tottenham