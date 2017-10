Sodebo, le succès phénoménal d’une entreprise familiale

publié le 21/10/2017 à 10:06

Sodebo ou la plus vaste cuisine de France, comme l’aiment à dire ses 2.150 salariés. 120 hectares vendéens. Neuf usines les unes à côté des autres, de celle qui cuit les œufs à celle qui fabrique les barquettes en plastique et d’où sortent chaque année 100 millions de pizzas, 25 millions de pastabox ou encore des dizaines de millions de sandwich et de salades.



Sodebo vient de recevoir le prix de l’Entreprise Familiale de l’année décerné par Ernst & Young. Sur l’estrade de la salle Pleyel à Paris, mardi 17 octobre au soir, sont montées trois sœurs, Patricia, Bénédicte et Marie-Laurence. Cette dernière a déclaré "Nous sommes nées dans une marmite de pâté."

Sodebo a été créé par leurs parents, Simone et Joseph Bougro, artisans charcutiers dans les années 1960 à Saint-Georges-de-Montaigu. Ils se sont lancés à l’échelle industrielle en 1973. La grande distribution a vite accepté de présenter dans ses rayons la tarte à la tomate fabriquée dans la toute première usine. "Ce prix, c’est un cadeau qui a du sens", explique Patricia. "Nos parents étaient complémentaires et ils ont eu l’intelligence de nous préparer à cette transmission".