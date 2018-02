publié le 07/02/2018 à 20:45

Apple veut redonner le contrôle des performances de l'iPhone à ses clients et le fait savoir. Accusé d'avoir trompé ses utilisateurs et de pratiquer l'obsolescence programmée dans l'affaire des iPhone bridés, le groupe informatique californien avait annoncé l'intégration d'une fonctionnalité dans la prochaine mise à jour iOS 11.3 pour permettre à ses clients de mieux gérer la gestion intelligente des performances de leur appareil.



Prévu pour le printemps, cet update doit notamment permettre de vérifier si le dispositif de bridage des iPhone est activé ou non et de le désactiver au besoin.



Comment Apple gère les performances des anciens iPhone

Quelques semaines avant le déploiement officiel de la mise à jour, Apple a mis en ligne une page d'information complète expliquant le fonctionnement de cette nouvelle fonction déjà disponible pour les développeurs dans la deuxième bêta d'iOS 11.3. Apple joue la carte de la transparence et réexplique comment iOS préserve la durée de vie des anciens iPhone avec une gestion dynamique des pics de performance.

En fonction de l'état de la batterie, de sa température et de sa charge, le système demande plus ou moins de ressources au processeur CPU et au processeur graphique afin d'éviter un arrêt subit de l'appareil. Ce système s'applique aux iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE, 7 et 7 Plus.



Cette baisse de régime peut occasionner certains effets indésirables comme un lancement plus lent des applications, une désactivation du flash de l'appareil photo, une baisse du volume du haut-parleur ou une réduction du rétroéclairage. En revanche, certains domaines clés sont préservés, comme la qualité des appels mobiles, la qualité des prises de vue ou les performances du GPS, assure Apple.



Le bridage des performances désactivé par défaut sous iOS 11.3

Passé ce rappel, Apple expose les nouveautés introduites par la bêta d'iOS 11.3, qui sont susceptibles d'évoluer d'ici au lancement officiel de la mise à jour au gré des remontées des développeurs. Apple explique que la gestion des performances sera initialement désactivée sur les appareils passant à iOS 11.3. Elle ne sera activée automatiquement que si l'appareil subit un arrêt inattendu.



Précisément, la mise à jour va améliorer la gestion dynamique des pics de performance en "évaluant régulièrement le niveau de gestion des performances nécessaire pour éviter les arrêts inattendus".



"Si l’état de la batterie permet de satisfaire les besoins en puissance de pointe observés, le niveau de gestion des performances sera diminué. Si un arrêt inattendu se produit à nouveau, la gestion des performances sera alors augmentée. Cette évaluation est continue et permet une gestion des performances plus adaptative", écrit la marque à la pomme.

Un indicateur de santé pour choisir ou non d'activer le bridage

La mise à jour introduit un indicateur de santé de la batterie pour donner un aperçu rapide de son usure et indiquer lorsque son remplacement est nécessaire, le cas échéant. "La capacité maximale de la batterie mesure la capacité de la batterie actuelle par rapport à celle qu’elle offrait lorsqu’elle était neuve", indique Apple, précisant qu'une batterie normale est "conçue pour conserver jusqu’à 80 % de sa capacité d’origine au bout de 500 cycles de charge complets".

L'option de gestion des performances d'iOS 11.3 est désactivée lorsque la batterie est en pleine santé Crédit : Apple

Au regard des informations données par le système sur l'état de la batterie d'un iPhone, les utilisateurs pourront choisir d'activer ou non la gestion dynamiques des performances dans "Paramètres > Batterie > Santé de la batterie" en sachant si leur appareil est en mesure de supporter des pics de performances normaux.



L'indicateur de santé de la batterie pourra indiquer plusieurs cas de figure :



- Votre batterie peut actuellement prendre en charge une capacité de performance optimale normale.



- Cet iPhone s’est éteint de manière inopinée car la batterie n’a pas pu fournir l’énergie optimale nécessaire. Le mode gestion des performances a été activé afin d’éviter que cela ne se reproduise.



- Cet iPhone n’est pas en mesure de déterminer l’état de santé de la batterie. Un fournisseur de services agréé Apple peut réparer ou remplacer la batterie. En savoir plus sur les options de réparation…



- Cet iPhone s’est éteint de manière inopinée car la batterie n’a pas pu fournir l’énergie optimale nécessaire. Vous avez désactivé manuellement les protections relatives à la gestion des performances.



- L’état de santé de votre batterie s’est nettement dégradé. Un fournisseur de services agréé Apple peut remplacer la batterie afin qu’elle retrouve une capacité et des performances optimales. En savoir plus sur les options de réparation…

L'option de gestion des performances d'iOS 11.3 est activée lorsque l'appareil s'éteint de manière inattendue Crédit : Apple

Apple avait reconnu en décembre avoir délibérément ralenti certains modèles d'iPhone, les iPhone 6, 6S, SE, 7 et 7 Plus, afin de prolonger leur durée de vie. La marque à la pomme a fait l'objet de plusieurs plaintes à travers le monde et est visé par des enquêtes en France pour "tromperie et obsolescence programmée" et aux États-Unis pour manquement aux règles boursières. Apple a mis en place un programme de remplacement des batteries à tarif préférentiel pour clore la polémique.