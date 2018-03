publié le 30/11/2016 à 00:24

La Seita, Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes, a annoncé le 29 novembre, la fermeture de sa dernière usine en France continentale, située à Riom, dans le Puy-de-Dome. La filiale française du Britannique Imperial Tobacco conserva cependant un site très restreint de fabrication en Corse, qui ne fournira que l'île de Beauté. Un centre de recherche ferme également dans le Loiret. Au total, quelque 326 salariés se retrouveront prochainement sans emploi. À Riom, l'usine, numéro 2 du marché du tabac, fabriquait les paquets de Gauloises, News, JPS et Royal.



Les ventes chutent cependant depuis des années, et massivement. Le nombre de fumeurs aurait en effet diminué de 37 % en Europe sur les treize dernières années, indique la Seita. L'entreprise a annoncé en cette fin novembre qu'elle recherchait des repreneurs éventuels et qu'elle pourrait également offrir des reconversions à son siège social.

En 2014, l'entreprise avait déjà mis fin aux activités de son site de Carquefou, près de Nantes, le plus gros site de la Seita en France. Quelque 300 personnes avaient perdu leur emploi.