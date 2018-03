Naval Group, une "une société industrielle" à la conquête du monde

publié le 06/03/2018 à 01:15

Et le groupe industriel français DCNS devint Naval Group. "Nous voulions avoir un nom qui incarne notre activité : la conception, la construction et l'entretien de grands systèmes navals. Mais surtout, on voulait montrer que nous étions une société industrielle, souhaitant se développer à l'international", détaille Hervé Guillou, président-directeur général de Naval Group au micro de Jean-Baptiste Giraud d'Économie Matin.



Un changement de nom utile, puisque le groupe industriel dégage 35% de chiffre d'affaires à l'international. "On a acquis une grande notoriété" dans le monde détaille-t-il en citant l'exemple de "la victoire du contrat des sous-marins en Australie". Et d'ajouter : "Nous souhaitions marquer ce tournant dans l'histoire de notre groupe, qui est un tournant industriel international et technologique".

L'autre volonté du groupe est d'attirer de jeunes talents du monde entier vers la high tech. Le changement de nom était pour cela, indispensable. "Nous avons chez nous 400 compétences, nous avons recruté 1.000 talents dans la haute technologie l'année dernière, et on va en recruter encore 1.000 cette année", se félicite Hervé Guillou.

Comment bien choisir ses artisans ?

Faire des travaux à la maison ? Oui, mais attention au travail au noir. Il faut trouver le bon artisan, comparer les devis, et même quand le chantier commence, c'est anxiogène. Il faut que le travail soit bien fait, dans les délais. Et s'il y a un accident sur le chantier, il est indispensable que l'artisan soit déclaré et assuré. Sinon, c'est le début d'ennuis incroyables.



Selon une note de l'URSAF, le secteur du bâtiment présente 51% des redressements prononcés contre le travail au noir. Les risques sont donc très élevés pour quiconque emploie ces travailleurs non déclarés. Pour vérifier que ce n'est pas le cas et vous aider dans vos travaux, une application propose des artisans finement sélectionnés, de qualité et avec un accompagnement de A à Z : Renovation Man.



Fondé l'année dernière par deux garçons sensibles à la lutte contre le travail au noir, le logiciel s'appuie sur une autre start-up, Actradis, pour vérifier toutes les conformités, les statuts de l'entreprise, les assurances, les papiers... et s'assurer qu'il n'y a pas de travailleurs illégaux parmi les artisans proposés. L'idée, également, est de restaurer la confiance entre les particuliers et les professionnels. Il faut savoir à qui vous avez à faire pour éviter les arnaques !

La rédaction vous recommande