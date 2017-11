publié le 20/11/2017 à 17:05

Les Français ne sont pas vraiment au point lorsqu'il s'agit de parler de leurs retraites. 68% des salariés du privé se disent ainsi mal informés sur le sujet. C'est l'enseignement d'un sondage Opinion Way pour les caisses de retraites complémentaires Agirc et Arrco, à l'occasion des "Rendez-vous de la retraite" qui se tiennent du 20 au 25 novembre dans 100 villes de France.



L'étude montre également que 6 salariés sur 10 ne pensent à leur retraite que lorsque l'âge arrive, mais que 56% d'entre eux prennent malgré tout cette problématique en compte lorsqu'il s'agit de faire des choix de vie, tels que la décision de s'expatrier ou le passage d'un temps plein à un temps partiel.

Quand il s'agit d'arbitrer entre le temps et l'argent, le dilemme est grand. 45% des 35-49 ans espèrent une retraite plus élevée, quitte à travailler plus. Chez les seniors de 50 ans et plus, ils sont 61% à souhaiter partir à la retraite dès que les conditions sont remplies.

Des outils pas assez concrets ?

Trois types d'outils existent pour s'informer sur les retraites, explique sur RTL le patron d'Optima Retraite, une société qui aide au calcul des pensions. "Le premier est un outil pour lequel on a rien à faire : tous les cinq ans, à partir de 35 ans, on doit recevoir un certain nombre de documents, notamment le relevé de situation individuelle. Le deuxième, c'est que chacun de nous peut aller, par lui-même, sur les sites de l'assurance retraite, des caisses complémentaires et d'Info-retraite. Le troisième outil, c'est un outil qui s'appelle M@rel pour permettre de faire des simulations de ses droits à la retraite", détaille Dominique Prévert.



Malgré tout, presque un salarié sur deux estime que l'accès à l'information est trop complexe. Pour Dominique Prévert, le problème est surtout que l'on "n'a toujours pas les clés de compréhension et les outils d'aide à la décision".

