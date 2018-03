PSA, Renault, Toyota... La production de voitures en France dans le vert

publié le 14/03/2018 à 23:12

La production de voitures en France est dans le vert. Selon des données publiées par Les Échos, plus de 2,2 millions de véhicules ont été assemblés dans l'hexagone l'an passé. À tel point que la crise semble loin derrière nous. Il y a encore quatre ans, PSA frisait la sortie de route, et aujourd'hui, l'entreprise affiche des records. La France automobile a repris des couleurs.



En hausse de 7% en un an, ce qui n'est pas rien, le pays a retrouvé son niveau de 2011. Un marché dopé par la prime à la casse. Depuis, les ventes de voitures sont reparties et les usines françaises ont tourné à plein régime l'an dernier. PSA est le constructeur qui tire le plus la croissance, avec les Peugeot 3800 et 5800 qui font un carton. Mais pas seulement.

On en parle peu, mais les petits fourgons type Peugeot Expert et Citroën Jumpy ont également fait un malheur en 2017. Au total, la production chez PSA a grimpé de 12%. Soit plus de 1,13 million de modèles sortis des chaînes de montage. Avec sur certains sites, comme à Sochaux, des équipes supplémentaires pour satisfaire à la demande.

Toyota, fleuron de l'auto made in France

Pour Renault, la hausse a été moins forte : 5%, pour un total de 779.000 véhicules, notamment grâce à l'usine de Flins, qui a récupéré l'an dernier la fabrication de la petite Micra de son partenaire Nissan. Le site de Sandouville, où sont notamment fabriqués les Renault Trafic, a elle aussi très bien tourné. Cocorico, certes, néanmoins, on est bien en dessous des 3,5 millions de véhicules produits au début des années 2000.



En cause, l'internationalisation. Ainsi, chez PSA la France a représenté environ un tiers de la production mondiale l'an dernier. Chez Renault, c'est seulement 20 %. Notons que Toyota participe aussi à la production made in France. Et pas qu'un peu !



233.652 Yaris produites a Onnaing. Elle conserve son titre de voiture la plus produite dans l'Hexagone, pour la deuxième année consécutive. Elle devance les Peugeot 3008 et 2008. Toyota, qui a d'ailleurs annoncé un investissement massif de 400 millions d'euros dans son usine du Nord.

La cerise sur le gateau

Une étude vient nous rappeler à quel point la voiture est indispensable dans les déplacements quotidiens des Français. Selon RegionJob, en effet près de deux tiers des Français se rendent au travail en auto ! Méfions nous du parisianisme.