Les Français estiment qu'il leur manque 484€ pour vivre confortablement

et Amélie James

publié le 11/09/2017 à 07:25

Près d'un Français sur trois est à découvert au moins une fois tous les trois mois. Entre la hausse du coût des loyers, les dépenses de chauffage et d'électricité ou encore de transports, la situation financière des Français est fragile. En témoignent les derniers chiffres du baromètre de l'institut CSA pour Cofidis sur le pouvoir d'achat et les habitudes de consommation des Français, dévoilés lundi 11 septembre par RTL.



En moyenne, il manque 484 euros chaque mois aux Français pour vivre "confortablement". Ce montant est en forte progression par rapport à 2016, année durant laquelle les Français réclamaient 464 euros.

Près d’un Français sur trois boucle tout juste son budget. Un Français sur quatre doit puiser dans ses réserves ou s'endetter pour tenir son budget.

15% des Français jugent leur pouvoir d’achat élevé

Pourtant, malgré une situation financière toujours fragile, les Français ont confiance en l’amélioration de leur pouvoir d’achat. C'est du moins ce que révèlent ces derniers résultats du Baromètre Cofidis. 15% des Français jugent leur pouvoir d’achat élevé. Parallèlement, 28% des Français estiment leur pouvoir d’achat faible. Un pourcentage qui continue de baisser.



Un Français sur deux se montre optimiste quant à l'amélioration de sa situation financière et estime que son pouvoir d’achat va augmenter ou rester stable au cours de douze prochains mois.



Malgré les difficultés financières, plus de six Français sur dix couvrent d'importants projets d'avenir. 64% des Français prévoient ainsi d’entreprendre un projet nécessitant des dépenses importantes dans les 12 prochains mois. Ils n'étaient que 58% en 2016.