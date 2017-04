Pourquoi le billet de 50 euros est-il remplacé ?

et AFP

publié le 04/04/2017 à 07:14

Un billet ultra sécurisé. La nouvelle coupure de 50 euros est mise en circulation mardi 3 avril dans les 19 pays de la zone euro. Il revêt une série d'innovations visant à garantir une meilleure protection contre la contrefaçon. Comme les billets revisités de 5 euros, 10 euros et 20 euros mis en circulation depuis 2013, ce billet de 50 euros "nouvelle formule" dispose de dispositifs de pointe. "C'est un billet très innovant en termes de signes de sécurité", assure le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau.



On y trouve notamment un portrait de la "princesse Europe" issue de la mythologie grecque, intégré dans une fenêtre transparente, elle-même située dans une bande métallique à droite du billet. Le chiffre 50 est écrit en vert émeraude, dans une matière qui change de couleur quand le billet est incliné. "On a aussi beaucoup de signes de sécurité qui sont cachés dans le billet", souligne Erick Lacourrège, directeur général de la fabrication de billets de la banque de France, qui évoque au total "plusieurs dizaines" de points d'identification. Outre ces mesures sécuritaires, le billet comprend par ailleurs des impressions en relief destinées aux mal-voyants.

Une monnaie peu contrefaite

Si la priorité de ce renouvellement de billet est la lutte contre la contrefaçon, rien ne pressait toutefois : la devise européenne reste l'une des plus sûres, selon la Banque de France. L'euro serait l'une des monnaies les moins contrefaites au monde, avec un taux de contrefaçon de 0,003%. "C'est huit fois moins que ce que l'on observait pour les derniers billets en francs", souligne François Villeroy de Galhau.

Le nouveau billet de 50 euros sera imprimé au total à 6,5 milliards d'exemplaires, dont un milliard issus de l'imprimerie de Chamalières, près de Clermont-Ferrand. Il remplacera progressivement l'ancien billet de 50 euros - coupure la plus utilisée dans la zone euro - jamais relooké depuis la création de la monnaie unique, en 2002. "Le billet de la première série pourra toujours circuler librement. Il a toujours cours légal", insiste Gilles Vaysset, directeur général des Services à l'économie au sein de la Banque de France.