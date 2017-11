Pénurie de beurre : des alternatives pour cuisiner

publié le 06/11/2017 à 14:13

Le rayon produits laitier de votre supermarché se vide, particulièrement la section beurre, à cause de la pénurie. Depuis plusieurs semaines, de moins en moins de plaquettes de beurre sont présentes au moment des courses. De nombreuses enseignes s'excusent d'une pénurie du produits causée par une mésentente entre les industriels et les distributeurs.



Une carence dans les commerces qui s'est accentuée par un emballement d'une partie de la population qui, en prévision du manque à venir ou par peur, a organisé des réserves personnelles et a, ainsi, aggravé la pénurie de beurre.

En attendant que les plaquettes refleurissent entre le fromage et la crème fraîche, il existe des alternatives pour continuer à cuisiner avec ou sans matière grasse.

Une cuisson sans beurre

Principale difficulté sans beurre : faire cuire les aliments. Si vous avez besoin de matière grasse pour vos plats de viandes, de légumes ou de poisson, l'huile vierge, l'huile d'olive, ou de tournesol sont de bonnes alternatives en terme de matière grasse.



Vous pouvez aussi utiliser de la margarine, qui ressemble au beurre en texture et couleur mais qui est en fait une émulsion d'eau et d'huile végétale, recommandée contre le cholestérol.



La matière grasse trouvée sur la viande elle-même peut aussi être efficace, et notamment la viande de canard. Graisse de canard ou d'oie, les deux peuvent remplacer le beurre, avec une touche de goût supplémentaire à prendre en compte.

Pour vos gâteaux

Les aliments qui peuvent remplacer votre beurre pour vos pâtisseries sont surprenants. Ainsi, la compote de pomme est recommandée pour la préparation des gâteaux car elle ne laisse pas spécialement de goût et ajoute du moelleux à la préparation. Il faut toutefois adapter les doses. L'avocat est également plébiscité en beurre de substitution.



De la purée d'oléagineux est aussi recommandée. Ainsi, amandes, noix, noisettes sont efficace pour remplacer le beurre. Attention toutefois au goût de certains de ces aliments, celui des amandes est le moins prononcé.



Comme la margarine, ces purée d'oléagineux peuvent également se retrouver sur la table du petit-déjeuner pour tartiner votre pain avec autre chose que du beurre. Des alternatives pour vous aider à traverser cette phase de pénurie.