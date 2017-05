Pas de concession pour la voiture

Julien Courbet et Maître Nathalie Fellonneau

publié le 19/05/2017 à 09:20





Le cas John

En mars, John vend sa voiture à un professionnel pour 24 000€. Il a bien livré sa voiture et il en a même racheté une autre depuis, Mais la concession ne le paye toujours pas ! Quand il la relance, on lui dit qu’il y a un problème de trésorerie et qu’un chèque va arriver. Cela fait déjà deux mois qu'il attend.…

