publié le 05/06/2018 à 07:21

Après l'accident industriel du Velib', c'est du côté d'Autolib' que la situation est explosive. Un bras de fer est entamé entre la mairie de Paris et le groupe Bolloré. Un bras de fer à 300 millions d'euros. C'est le déficit prévisionnel d'Autolib' au terme du contrat qui lie 103 communes d'Île-de-France à un délégataire privé (le groupe Bolloré) jusqu'en 2023.



Au départ, l'affaire avait bonne mine : service public moderne, écolo, pratique. Dans la foulée, Bolloré l'a diffusé à Los Angeles, Singapour et Turin. À mi-parcours, le désastre est déjà acté : un fiasco financier de grande ampleur dont Bolloré n'assume qu'une faible partie.

Autolib' compte actuellement 150.000 abonnés, qui réalisent 11.000 trajets par jour. C'est peu pour une capitale et sa périphérie. En tout cas, loin des attentes. Pis encore, le nombre de trajets a reculé de 16% en un an.

Le prix d'usage a doublé en douze mois. La qualité du service s'est dégradée : les autos sont trop souvent sales, parfois même squattées. Il y a aussi une nouvelle concurrence : flotte de vélos et de scooters en libre-service, banalisation des VTC, autopartage, covoiturage, etc.



Bref, ce service qui ne devait pas solliciter d'aides publiques et dégager 56 millions d'euros de bénéfices par an produit 50 millions de pertes annuelle. C'est une nouvelle démonstration, après les autoroutes, les lignes TGV et la construction de ministères, que les fameux PPP (Partenariat Public Privé) sont des outils que les pouvoirs publics ne savent ni négocier, ni maîtriser. Au détriment du contribuable.