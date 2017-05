Optic 2000 se lance dans la vente de lunettes en pharmacie

publié le 11/05/2017 à 23:31

C'est une révolution, dans ce domaine. Après Afflelou, Optic 2000 se lance à son tour dans la vente de lunettes en pharmacie. La firme commencera dès cet été par un test dans une quinzaine de magasins, afin d'évaluer la viabilité de ce modèle. "On va proposer une offre nouvelle. Un linéaire d'une centaine de montures et un iPad pour la vente par Internet", annonce Yves Guénin, directeur général d'Optic 2000, au micro de RTL.





L'opticien propose des packs comprenant la monture et les verres. Une formule à 39,90 euros pour les verres unifocaux ou progressifs. L'offre se décline ensuite avec les options pour les verres durcis et les anti-reflets. "L'ensemble des dépenses va être couvert par 99% des mutuelles ou des complémentaires. Il faut essayer de donner la plus grande accessibilité", ajoute-t-il.