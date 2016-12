Si le marché des jouets de Noël est toujours largement dominé par des objets fabriqués en Asie, l'industrie française se porte mieux que ces dernières années.

par Christian Menanteau publié le 26/12/2016 à 12:01

Au lendemain du 25 décembre, c'est l'heure du bilan des jouets déposés sous le sapin. Le père Noël a-t-il pu offrir beaucoup de jouets made in France cette année ? Il y a du mieux, mais il est vrai que ces entrepôts sont encore essentiellement garnis de jouets made in Asia. 65% des jouets qui feront la joie des enfants dans les mois à venir sont arrivés de Chine et des pays voisins.



Concrètement, moins de 10% des paquets cadeaux sont de fabrication française, c'est peu, mais c'est mieux. Il y a quelques années notre industrie des jouets avait littéralement disparu de la hotte. Elle retrouve un peu de place sur ce marché très spécifique et très cyclique.



Si la reconquête n'est pas pour demain, il y a une renaissance du marché du jouet français. Aujourd'hui, on peut presque colorier l'ensemble de la gamme des jouets en tricolore à deux exceptions près : les jouets textiles, comme les peluches, et les articles à base d'électronique et petite mécanique.